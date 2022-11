Standard verslikt zich op bezoek bij Eupen na spektakelrijke partij

Duur puntenverlies voor Standard, drie gouden punten voor Eupen. In een boeiende wedstrijd met twee rode kaarten verslikten de Rouches zich in een enthousiaste thuisploeg. Peeters en invaller Gassama bezorgden de Panda’s de volle buit in de Oost-Belgische derby (2-0).

Mocht u het zich afvragen: ja, het was koud aan de Kehrweg. Al haalde het thuispubliek alles uit de kast - inclusief vuurwerk en een heuse tifo - om de buren uit Luik een warm onthaal te geven. Het bezoek van Standard is voor Eupen elk seizoen opnieuw de match van het jaar. Dat viel ook nu te merken aan de uitzonderlijke drukte in en rond het stadion. Waar de Panda’s gemiddeld 2.000 toeschouwers trekken voor hun thuiswedstrijden waren het er nu meer dan 7.000, mede dankzij een tjokvol bezoekersvak.

Ook de twee ploegen hadden er duidelijk zin in. Met rede. Standard heeft de top vier in het vizier, Eupen voelde als vijftiende in het klassement de hete adem van het degradatiespook in zijn nek. Een onderhoudende eerste helft bracht veel dreiging en opwinding, maar geen doelpunten. Na twintig minuten kopte Perica - vorige week nog goed voor twee doelpunten als invaller - de beste kans voor de bezoekers over na goed voorbereidend werk van Dønnum op links. De thuisploeg reageerde een kwartier later met een scherpe counter. N’Dri talmde echter te lang om Charles-Cook aan te spelen waardoor de laatste zijn doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel.

© BELGA

Rood voor Zinckernagel

Het venijn van de eerste helft zat hem in de staart. In een duel met Paeshuyse plantte Zinckernagel zijn studs ongelukkig op de enkel van zijn tegenstander. Wesli De Cremer had geen VAR nodig om een verdict te vellen: rechtstreeks rood voor Zinckernagel. De tweede rode kaart voor de Deen en al de zesde uitsluiting dit seizoen voor een speler van Standard, de club met het langste strafblad uit de Jupiler Pro League. Ook William Balikwisha haalde het einde van de eerste helft niet. De middenvelder mankte nog voor de rode kaart voor Zinckernagel naar de kant met een schijnbaar ernstige blessure.

© BELGA

Dom van Déom

Een mooie avond leek in de maak voor de thuisploeg, tot de net ingevallen Déom even na het uur het numerieke evenwicht herstelde. Ook hij zette zijn studs vol op het been van Fossey, waardoor De Cremer geen andere keuze had dan ook hem van het veld te sturen. Zuur voor Déom, maar toch vooral dom om zo driest in duel te gaan in één van zijn eerste acties.

In vergelijking met de eerste helft viel er na rust veel minder doelgevaar te noteren. Eupen had wel het overwicht en werd een kwartier beloond voor zijn inzet. Na een hoekschop beroerde Raskin de bal met de hand, De Cremer toonde zich opnieuw onverbiddelijk en wees naar de stip. Een klus voor Stef Peeters, die Bodart kansloos liet met een knal van zijn zware linker (1-0).

Kort voor het einde kwam Prevljak nog dicht bij de 2-0, maar de Bosniër zijn schot belandde in het zijnet. In de blessuretijd diende invaller Gassama de Rouches toch nog de doodsteek toe met een fijne krul van zijn rechtervoet. Het Kehrwegstadion ontplofte. Eupen pakt drie belangrijke punten in de strijd om het behoud. Standard laat de kans liggen om dichter bij Union en Club Brugge te sluipen in de strijd om de top vier.

© BELGA

EUPEN: Moser - Van Genechten, Lambert, Paeshuyse, Davidson - Bitumazala (80’ Christie-Davies), Peeters, N’Dri (62’ Gassama) - Charles-Cook (62’ Déom), Prevljak (90’ Soumano).

STANDARD: Bodart - Cimirot (79’ Cimirot), Bokadi, Laifis - Melegoni (63’ Fossey), Balikwisha (43’ Canak) , Raskin, Alzate, Dønnum (79’ Davida) - Zinckernagel, Perica (63’ Dragus).

Doelpunten: 78’ Peeters (strafschop) 1-0, 91’ Gassama 2-0

Gele kaarten: 76’ Raskin (protest), 85’ Dussenne (duwfout), 89’ Laifis (protest), 90’ Juarez (protest)

Rode kaarten: 45’+3’ Zinckernagel (gevaarlijke tackle), 66’ Déom (gevaarlijke tackle)

Scheidsrechter: De Cremer

Toeschouwers: 7.101