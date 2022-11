Zwangere moeder, vader en twee kinderen zwaar bevangen door CO-intoxicatie

In Brussel is zaterdagnamiddag een gezin met twee kinderen zwaar geïntoxiceerd geraakt door koolstofmonoxide. De zwangere moeder, de vader, en de twee kinderen werden overgebracht naar het militair ziekenhuis in Neder-over-Heembeek. Dat meldt de Brusselse brandweer.

De hulpdiensten werden omstreeks 16.30 uur opgeroepen naar een woning aan de Koninginnelaan omdat iemand ten val was gekomen. Toen de ambulanciers de woning betraden, ging hun CO-melder meteen af. Daarop besloten ze versterking te vragen van de brandweer, het gezin te evacueren en alle ramen van de woning te openen. Beide ouders en de twee kinderen werden met een zware CO-intoxicatie overgebracht naar het militair ziekenhuis in Neder-over-Heembeek, waar ze een behandeling ondergingen in een hyperbare kamer.

“De verwarming in de woning werkte naar behoren maar het gezin was houtskool aan het verbranden in een schaal”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “De reden daarvoor is nog onduidelijk.”

De brandweer raadt aan om geen middelen of apparaten te gebruiken waarvan de verbrandingsgassen in de bewoonde ruimte terechtkomen, en steeds te zorgen voor voldoende ventilatie.