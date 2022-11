Gezin van Dominiek en Evi beleeft moment van euforie wanneer ze hun ‘Extreme makeover’- huis te zien krijgen: “Een schot in de roos”

In de zesde aflevering van Extreme makeover nam James Cooke het huis van Evi, Dominiek, Lina en Lenn uit Boortmeerbeek onder de handen. De renovatie van hun huis stopte abrupt toen 12 jaar geleden Lenn geboren werd met een nog onverklaarbare beperking. Het gevolg was een woning die een ferme upgrade nodig had. En dat is exact wat James en de uitgebreide ploeg van vrienden en familie het gezin cadeau deed.“Een schot in de roos”, klinkt het bij de dolgelukkige Evi.