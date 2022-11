Aaron Carter (34) overleden

Zanger Aaron Carter is op 34-jarige leeftijd overleden. Dat melden Amerikaanse media en bevestigt Lori Graf, de manager van zijn oudere broer en Backstreet Boy Nick Carter. Naar verluidt is hij zaterdag gevonden in zijn huis in Lancaster, Californië.

Volgens TMZ werd het levenloze lichaam van Carter aangetroffen in een badkuip, nadat de hulpdiensten omstreeks 11 uur plaatselijke tijd een noodoproep kregen.

Ook wordt op de entertainmentwebsite een foto gedeeld waarop te zien is dat er politie aanwezig was bij zijn huis. De politie bevestigt dat agenten een overleden persoon hebben aangetroffen op het adres, zonder de identiteit te bevestigen.

Een woordvoerder laat aan Sky News weten: “Momenteel zijn we aan het uitzoeken wat er is gebeurd en wat de oorzaak is. We zijn net als iedereen erg verdrietig. We hopen dat de familie de tijd krijgt om dit te verwerken.”

Afkickkliniek

Aaron is een broer van Backstreet Boy Nick Carter. In het verleden trad Aaron ook regelmatig op met de populaire boyband. Hij werd populair in de jaren negentig, toen hij nog heel jong was. In 1997 kwam zijn debuutplaat uit. Op de plaat staat zijn eerste single ‘Crush On You’. In de jaren daarna bracht hij nog drie albums uit. Ook was hij te zien als acteur in televisieseries en films.

In zijn latere leven werd Aaron rapper en kwam hij geregeld in het nieuws door allerlei incidenten. Zo liet hij zich opnemen in een afkickkliniek en had hij last van psychische problemen.

© AP

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be