“Eerst nog droog, nadien een kille namiddag met lichte regen”

Voormiddag blijft het op de meeste plaatsen nog droog, al kunnen er regionaal mogelijk al eens wat druppels vallen. Namiddag zal het van tijd tot tijd licht gaan regenen. Grote neerslagsommen worden er niet berekend, de meeste regen zal ten westen van ons uit de wolken vallen. In het uiterste noordwesten kan er in totaal 2 tot 4 liter per vierkante meter vallen, in het zuidoosten blijft het eerder bij 1 litertje. Regio Voeren blijft het zo goed als droog.

De temperatuur klimt aan de voorzijde van de regenzone nog naar 10 a 11°C. Tijdens regenval gaat er 2 tot 3 graden vanaf. Er wordt hierbij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind verwacht met windvlagen die soms kunnen oplopen tot in de buurt van 40 a 45 km/u. Mede door het ontbreken van de zon zal het dus een kil aanvoelende namiddag worden.

In de nacht naar maandag koelt het onder de vele wolken amper af. Het blijft wel droog.

De wind haalt dan nog steeds een gemiddelde snelheid van 4 Beaufort.

De weersverwachting voor de komende dagen vind je hier.