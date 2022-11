Alleen op papier kan het nog: vlak voor klimaattop lijkt het zo goed als onmogelijk doelstellingen nog te halen

Zondag gaat in Egypte een nieuwe klimaattop van start. Deelnemende landen zullen twee weken lang onderhandelen over de klimaatdoelstellingen. De belangrijkste conclusie is de voorbije dagen al gemaakt: ze schieten ruimschoots tekort. Een route om onder 1,5 graad opwarming te blijven is er nog nauwelijks, volgens sommigen zijn we al te laat. Hoe staat het met de Europese klimaatambities? En ligt Vlaanderen op koers?