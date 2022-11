Enric Mas blikt nog één keer terug op Vuelta-duel met Remco Evenepoel: “Ik ga aanvallender rijden in mijn beste dagen”

Nog één keer trekt Enric Mas in 2022 zijn Movistar-wielerplunje aan. Zondag rijdt hij samen met onder meer Jonas Vingegaard en Jasper Philipsen het Saitama Critérium in Japan. Nog één keer wil hij ook samen met ons terugblikken op de Vuelta, waar hij botste op een ontketende Remco Evenepoel. “Op Sierra Nevada en Sierra de la Pandera had ik hem meer pijn kunnen doen.”