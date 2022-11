Het gaat van kwaad naar erger voor Bruggeling Marc Moerman, die in Marokko zijn zoontje van 4 jaar bij zijn ex wou terughalen. Een Marokkaans hof van beroep heeft zijn straf van 3 naar 8 jaar cel opgetrokken voor aanranding van de eerbaarheid tegenover zijn stiefdochter en -zoon. “Mijn cliënt is ten einde raad”, zegt zijn advocaat.