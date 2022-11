Zac Efron ziet er haast onherkenbaar uit voor nieuwe rol

Archiefbeeld: Zac Efron in 2019. — © Joel C Ryan/Invision/AP

Zeggen dat de 35-jarige acteur er anders uitziet dan in zijn ‘High School Musical’-periode is een understatement. Toen was hij nog een brave tiener, maar voor de film ‘The Iron Claw’ heeft hij zijn uiterlijk drastisch veranderd.

Zac Efron kruipt in de Hollywoodprent in de huid van worstelaar Kevin Von Erich. Daarvoor is de acteur aan het diëten geslagen en zegt hij veel tijd door te brengen in de fitness. Zijn donkere bloempotkapsel en oranje huidskleur rollen over de tongen. “Ik maak me grote zorgen om Zac Efron en hoop echt dat hij in orde is”, schrijft een fan. “Hij is volledig onherkenbaar”, vat een andere het samen.

Er zijn ook positieve reacties: “Zac Efron als Kevin Von Erich? Eerst was ik sceptisch, maar nu wil ik het wel eens zien.”

Eerder deden geruchten de ronde dat Zac Efron zijn kaak had laten verbouwen. De acteur wijt het veranderen van zijn gezicht aan een ongelukje. In een interview met Men’s Health Magazine vertelde hij onlangs dat hij is uitgleden door te rennen op sokken in zijn tuin, waardoor hij met zijn kin een granieten fontein raakte. Volgens hem zijn zijn kauwspieren sindsdien enorm gegroeid, wat de gezichtstransformatie zou moeten verklaren.

