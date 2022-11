REACTIES. Van Dessel: “Assist die deugd doet”, Brüls: “Ons perfecte moment gekozen”

LEES OOK. Kanaries gaan in twee dolle minuten op en over tienkoppig Seraing

Stan Van Dessel: “Assist die deugd doet”

Hij genoot, Stan Van Dessel. Begrijpelijk ook. De jonge middenvelder uit Aarschot mocht Frank Boya aflossen en als nummer acht opdraven. Tegen een man minder werd dat in een vrije rol, uitwijkend naar de linkerflank. Het was ook vanaf die linkerflank dat Van Dessel de winning goal mee op poten zette met Bocat. “Eric zette goed druk op de tegenstander. Ik raakte de bal heel goed en wist dat Bruno op de afspraak zou zijn om de bal binnen te tikken als ik hem daar zou krijgen”, aldus Van Dessel. “Die assist doet deugd, ook op persoonlijk vlak. Hij levert de drie punten op, dat is altijd fijn als je de jongste weken weinig gespeeld hebt. Oké, dit was geen sublieme wedstrijd van onze kant, maar we wisten dat het vechtvoetbal zou worden op Seraing. We zetten die slotweek uitstekend in. We zullen op onze hoede zijn tegen Meux en willen ook die drie punten tegen Cercle.”

Christian Brüls: “Onze momenten perfect gekozen”

“Het is hier nooit makkelijk voor ons”, sloeg Christian Brüls spijkers met koppen na de zuinige zege van de Kanaries in Seraing. “Er zijn ook niet veel ploegen die hier makkelijk zullen komen winnen. Als je hier komt voetballen, is het vooral vechten en je momenten benutten. Dat laatste hebben we dit keer prima gedaan. Fysiek staan we al lange tijd goed. Het was zaak om Seraing af te straffen op dat vlak. Zij werden in dat slotkwartier moe met een man minder, daar hebben we gebruik van gemaakt. Het verloop van de wedstrijd was voor een keer perfect.”