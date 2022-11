Dries Mertens en Galatasaray winnen topper van Besiktas dankzij twee goals van Mauro Icardi

Mauro Icardi (18. en 59.) was de gevierde man bij Cim Bom met twee doelpunten. Cenk Tosun (28.) scoorde tussendoor tegen. Dries Mertens startte in de basis bij Gala en werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald.

De grootstedelingen hijgen dankzij de zege lijstaanvoerder Fenerbahçe (26 ptn) en Michy Batshuayi in de nek in de bovenste regionen van de Turkse eerste klasse. Ze tellen 24 punten. Mertens en co. hebben voorlopig wel een wedstrijd meer op de teller.