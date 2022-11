Mike De Decker met achtste finale beste Belg op Players Championship 30, James Wade pakt zege

Met een achtste finale was Mike De Decker (PDC-62) andermaal de beste Belg op het Players Championship 30 dartstoernooi (114.500 euro), dat werd betwist in het Engelse Barnsley.

De 26-jarige Mechelaar, die vrijdag de halve finale speelde op het Players Championship 29, versloeg achtereenvolgens de Ier Brendan Dolan (PDC-27) met 6-5, de Engelsman Darren Webster (PDC-141) met 6-4 en de Pool Radek Szaganski (PDC-110) met 6-2. In die wedstrijd lukte De Decker een gemiddelde van 110.33 per drie darts en een check-outgemiddelde van 60%. Voor een plaats in de kwartfinale tegen de Engelsman Steve Beaton (PDC-59) nam “The Real Deal” een 3-0 voorsprong, maar De Decker moest vervolgens het spel ondergaan en verloor uiteindelijk met 6-4.

Van de andere vijf Belgen kon enkel Mario Vandenbogaerde (PDC-98) zich plaatsen voor de tweede ronde. Daarin moest de West-Vlaming met 6-4 het onderspit delven tegen de Let Madars Razma (PDC-34).

Dimitri Van den Bergh (PDC-13) moest in de eerste ronde afhaken na een 6-4 nederlaag tegen de Schot Gary Anderson (PDC-11). Ook Kim Huybrechts (PDC-32) overleefde de eerste ronde niet. De Antwerpenaar moest met 6-2 zijn meerdere erkennen in de Noord-Ier Nathan Rafferty (PDC-93).

De eindzege was voor de Engelsman James Wade (PDC-5), die in de finale Steve Beaton met 8-6 versloeg.