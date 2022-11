4.000 toeschouwers voor vurig spektakelstuk in hartje Genk

Het is inmiddels drie jaar geleden dat in het centrum van Genk de Sint-Martinusviering nog eens kon worden georganiseerd. Alsof er geen onderbreking was, ging het vanouds bij het invallen van de duisternis van start met een lange vuurstoet.

Maar liefst dertig verenigingen, scholen, harmonies, gilden en andere organisaties stapten elk gewapend met vuur- of lichtstok door de straten uit. Ze werden versterkt door figuranten, showkorpsen en verlichte praalwagens. Allemaal met het Stadsplein als eindbestemming. Het is immers daar dat Compagnie Doedel het publiek trakteerde op een indrukwekkend stukje spektakel.

© CN

Met veel vuur, dramatiek en innemende muziek zoog het gezelschap zonder uitzondering alle aandacht naar zich toe. Verbazingwekkend dat de acteurs met zoveel rond flitsende vuurballen, -stokken en installaties de show zonder brandwonden konden afsluiten. Het publiek was alleszins erg onder de indruk en had in de uitloop van het evenement alvast een gedeeld gespreksonderwerp in het centrum dat voorbereid was om de massa op te vangen.

De warmte die tijdens het vuurspektakel teweeg werd gebracht was tot diep in het publiek waarneembaar.