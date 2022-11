Nummer één van de wereld Carlos Alcaraz geeft forfait voor ATP Finals en Davis Cup Finals

De nummer 1 van de wereld Carlos Alcaraz (19) zal niet deelnemen aan de ATP Finals (13-20 november) in Turijn. De Spanjaard zal evenmin met Spanje in Málaga kunnen aantreden op de Davis Cup Finals (22-27 november). Hij staat zes weken aan de kant vanwege een blessure aan de buikspieren. Dat heeft Alcaraz zaterdag bekendgemaakt op Twitter.

Vrijdag wierp Alcaraz op het Masters 1000-toernooi van Parijs de handdoek in de ring in de kwartfinale tegen de Deense youngster Holger Rune (ATP 18). De Spanjaard had de eerste set verloren met 6-3 en stond in de tiebreak van de tweede met 3-1 achter. Na ruim anderhalf uur gaf hij er de brui aan. Uit het medisch onderzoek blijkt dat Alcaraz een spierscheur heeft in de linkerbuikwand. De hersteltijd wordt geschat op zes weken.

“Helaas zal ik de ATP Finals en de Davis Cup Finals niet halen”, aldus Alcaraz. “Het is moeilijk en pijnlijk voor me om deze twee evenementen, die zo belangrijk voor me zijn, te missen. Maar het enige wat ik kan doen, is positief zijn en me concentreren op mijn herstel. Bedankt voor de steun!”

Djokovic krijgt Tsitsipas na driesetter op de knieën

De Serviër Novak Djokovic (ATP 7) heeft zich zaterdag in navolging van de Deen Holger Rune (ATP 18) geplaatst voor de finale van het Masters 1000-toernooi in Parijs (hard/5.415.410 euro).

Hij kreeg de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 5) na 2 uur en 22 minuten speeltijd in drie sets op de knieën: 6-2, 3-6 en 7-6 (7/4).

Eerder op de dag revancheerde de 19-jarige Rune zich zes dagen na de verloren finale in het Zwitserse Bazel met verve tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime (ATP 8): 6-4 en 6-2 na net geen anderhalf uur tennis.

De Scandinaviër gaat zondag in de Franse hoofdstad op zoek naar zijn derde triomf op het ATP-circuit. Eerder dit jaar kroonde hij zich tot eindwinnaar in het Duitse München en de Zweedse hoofdstad Stockholm.

De 35-jarige Djokovic kan alweer zijn 91e ATP-titel aan zijn palmares toevoegen, als hij Rune over de knie weet te leggen. Hij was overigens al zes keer eerder de beste op Parijse bodem (2009, 2013, 2014, 2015, 2019 en 2021).