Gryazin en Lefebvre strijden voor de zege in Condroz Rally

Het was een koude, droge zaterdagochtend maar het publiek kon zich meteen opwarmen aan een opwindend wedstrijdbegin. Gryazin won de eerste klassementsrit en was daarbij 0.1 sneller dan Fernémont. Lefebvre volgde als derde op 1.2. Aan de finish van de eerste rit wond de Fransman zich enorm op over het gedrag van enkele toeschouwers. Het was het eerste en meteen ook enige incident met toeschouwers in de Condroz.

Cedric Cherain zorgde met zijn Porsche voor de verrassing van de dag. Cherain won de tweede rit en pakte zowaar de leiding. Op naar de derde rit, die gewonnen werd door Fernémont. Hij pakte op zijn beurt de leiding over van Cherain. De twee volgende ritten lagen de Porsche minder, waardoor Cherain halfweg de dag terugzakte naar de vierde plaats, op 13.9 van leider Fernémont.

Zaterdagnamiddag nam kersvers kampioen Stéphane Lefebvre het commando over, weliswaar met een minieme voorsprong van 0.2 op Fernémont en 0.5 op Gryazin. Een spannender wedstrijdverloop konden de fans en organisatoren niet wensen. Lefebvre behield welgeteld twee ritten de leiding. Nadat Gryazin de achtste rit had gewonnen, kwam hij op kop van de Condroz Rally. Hij behield die voorsprong tot op het einde van de openingsdag. Lefebvre volgt als tweede op 2.5. Adrian Fernémont heeft de twee WRC2-rijders moeten laten gaan en volgt als derde op 15.3.

Op zondag worden er nog acht klassementsritten gereden. De winnaar mag zondag in de late namiddag de champagne ontkurken.

