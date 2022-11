3.000 toeschouwers genieten van Maasmaanvuur op Terhills

Op de terreinen van Terhills schuiven vanavond 3.000 toeschouwers aan voor de eerste editie van Maasmaanvuur. “Drieduizend toeschouwers is ook het maximum dat we toegelaten hebben”, aldus schepen Herbert Coox van Toerisme.

Met Maasmaanvuur krijgen de 3.000 gegadigden, die tijdig een ticket wisten te bemachtigen, twaalf vuurshows. Die shows hebben plaats langs het water en in de buurt van de schachtbokken van de koolmijn van Eisden. De twaalf vuuracts worden gebracht door bekende vuurspuwers van onder andere David Boelee uit Nederland en Chris Blaze uit Australië. Er zijn ook vuurspuwers aanwezig uit Japan, Israel en Mexico. Ze brengen choreografieën en spektakel die ze zelf kunstig in elkaar hebben gestoken en voor het publiek in de duisternis strelingen voor het oog zijn. Ook zondag heeft Maasmaanvuur plaats vanaf 18 uur. Op zondag zijn eveneens maximum 3.000 bezoekers toegelaten. “Op die manier blijft dit evenement voor elke aanwezige gezellig”, vertelt Herbet Coox. (mmd)

© ld

© ld