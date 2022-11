Twee doden bij steekincident in Nederlands psychiatrisch centrum

Bij een steekincident in een psychiatrisch centrum in het noordoosten van Nederland zijn twee doden gevallen. Eén is een personeelslid van de instelling. De dader, een patiënt, stichtte brand en beroofde zich nadien van het leven. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Justitie. Ook twee andere personeelsleden raakten gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis.

De feiten speelden zich zaterdagmiddag af in het Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht in Balkbrug, in de provincie Overijssel.

Volgens De Telegraaf is het gedode personeelslid een vrouwelijke werkneemster die kinderen heeft. “Het was heel ernstig”, zegt een interne bron, die anoniem wil blijven. ”Het personeel bij Veldzicht is echt ontredderd.”

In de kliniek verblijven gedetineerden met een psychiatrische achtergrond. De voorbije jaren zijn er meerdere ernstige steekincidenten geweest in de instelling.

