Zorgen voor Canada, eerste WK-tegenstander van Rode Duivels: sterkhouder Alphonso Davies valt uit met spierblessure

Bayern München-linksachter Alphonso Davies heeft zaterdag in de Bundesliga-match tegen Hertha Berlijn (2-3 zege) een spierblessure opgelopen. De 22-jarige Canadees werd in de 64e minuut gewisseld vanwege de blessure aan zijn rechterdij. Op het WK in Qatar is Canada op 23 november de eerste tegenstander van de Rode Duivels.