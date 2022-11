Tienduizenden Italianen betogen voor vrede in Oekraïne

Volgens de politie zijn zaterdag zowat 30.000 mensen in Rome op straat gekomen om vrede te eisen in Oekraïne. Ze willen ook dat de Italiaanse regering stopt met wapens leveren.

Italië is een van de stichtende leden van de NAVO en steunt Oekraïne al van in het begin van het conflict in februari, onder meer met wapenleveringen. De nieuwe premier, de extreemrechtse Giorgia Meloni, wil daarmee doorgaan. Binnenkort zou nog een bijkomende lading militair materiaal vertrekken naar Oekraïne.

Maar sommigen, onder wie oud-premier Giuseppe Conte, vinden dat Italië eerder moet inzetten op onderhandelingen. “Kijk naar de feiten: wapens sturen heeft niet geholpen om de oorlog te stoppen. De wapens voeden een oorlog”, legde betoger Roberto Zanotto het uit.