Twitter-oprichter Jack Dorsey betuigt spijt aan personeel: “Ik draag de verantwoordelijkheid voor deze situatie”

Jack Dorsey, mede-oprichter en voormalig topman van Twitter, heeft zaterdag in een bericht op het sociale medium zijn spijt betuigd voor de “te snelle groei” van het bedrijf. De nieuwe eigenaar Elon Musk kondigde vrijdag een massa-ontslag aan bij Twitter en volgens Dorsey is hij mee verantwoordelijk.

“Ik draag de verantwoordelijkheid waarin iedereen zich in deze situatie bevindt: ik heb het bedrijf te snel laten groeien. Ik verontschuldig me hiervoor”, luidt het in een tweet.

Dorsey zegt ook “te beseffen dat velen kwaad zijn” op hem. “Mensen bij Twitter vroeger en nu zijn sterk en veerkrachtig. Ze zullen altijd een manier vinden, ongeacht hoe moeilijk het nu is”, klinkt het verder.

Dorsey vertrok vorig jaar bij Twitter, maar sprak in april zijn steun uit voor de overname, toen bekend werd dat Musk het bedrijf wilde kopen. “Elon is de enige oplossing waarin ik vertrouwen heb”, klonk het toen.

Dorsey koos ervoor om een belang te houden en 18 miljoen beursgenoteerde aandelen, met een waarde van zo’n 978 miljoen dollar, van Twitter over te laten gaan in X Holdings. Dat is het bedrijf waarmee Musk, ook de baas van Tesla en SpaceX, de controle over het socialemediabedrijf heeft gekregen.