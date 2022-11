3X3 Team Antwerp verliest finale in Saoedi-Arabië van olympisch kampioen Riga

Op de 3X3 Neom Super Quest in Saoedi-Arabië werd Team Antwerp, vierde op de wereldranking, knap tweede. In de finale verloren ze na een prangende partij met 21-17 van olympisch kampioen Riga uit Letland. Team Antwerp casht als finalist 5.000 dollar. Volgende week nemen ze deel aan de World Tour in Riyadh in Saudi Arabië.