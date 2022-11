Poetin ondertekent wet om Russen die veroordeeld zijn voor ernstige misdaden te mobiliseren

Archiefbeeld. — © via REUTERS

Russische staatsburgers die veroordeeld zijn voor moord, diefstal, drugshandel en andere ernstige delicten kunnen voortaan gemobiliseerd worden voor de oorlog in Oekraïne. De Russische president Vladimir Poetin heeft een wet ondertekend die dat mogelijk moet maken. Het zou gaan om honderdduizenden Russen die zijn veroordeeld of onlangs werden vrijgelaten en tot nu toe niet opgeroepen konden worden om te dienen in het leger. Criminelen veroordeeld voor kindermishandeling, verraad, spionage of terrorisme komen niet in aanmerking.

De voorbije maanden heeft het land al meer dan 300.000 burgers gemobiliseerd voor de oorlog in Oekraïne. Dat meldde de Russische president Vladimir Poetin vrijdag. Volgens Poetin ligt het aantal hoger dan eerst aangekondigd “door de komst van vele vrijwilligers”.

Poetin verklaarde in september de gedeeltelijke mobilisatie na een reeks verliezen door het Russische leger in Oekraïne. Defensieminister Sergej Sjojgoe had toen de mobilisatie van 300.000 reservisten aangekondigd.

Eind oktober kondigde de minister aan dat de mobilisatie is afgerond en dat de meerderheid van de opgeroepen mensen ook al een opleiding kreeg. Sjojgoe liet weten dat het niet de bedoeling was om bijkomende reservisten op te roepen en zei dat de rekrutering van vrijwilligers nog steeds volop aan de gang was. Ook aan professionele militairen zou er geen gebrek zijn.