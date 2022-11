Alessio Castro-Montes (AA Gent) duikt op in preselectie van bondscoach Roberto Martinez voor WK in Qatar

Opvallende naam in de 55-koppige preselectie van bondscoach Roberto Martinez voor het WK in Qatar. Alessio Castro-Montes maakt wel degelijk deel uit van die bijzonder ruimte groep met spelers die dus nog altijd mogen hopen op een definitieve selectie voor het WK. De 25-jarige Castro-Montes was de voorbije weken out met een hamstringblessure maar maakt uitgerekend dit weekend voor het eerst opnieuw deel uit van de Gentse wedstrijdselectie voor de partij tegen Club Brugge. Donderdag maakt de bondscoach zijn definitieve selectie van 26 bekend.(ssg)