Wesley Hoedt niet in selectie voor wedstrijd tegen Antwerp, Anderlecht-verdediger heeft moeite met statuut als bankzitter

Geen Wesley Hoedt bij Anderlecht zondag op het veld van Antwerp. De Nederlander zit niet in de wedstrijdselectie van coach Robin Veldman en trainde zelfs apart zaterdagvoormiddag.

Voor de bepalende wedstrijd in de Conference League tegen Silkeborg zat Hoedt op de bank. Dat was nog maar de tweede keer dit seizoen. Hij mocht wel een halfuur invallen. In de Belgische competitie stond Hoedt zelfs alle vijftien wedstrijden in de basis.

Hoedt heeft het moeilijk met zijn nieuwe rol als invaller en zo is de spanning opgelopen. De Nederlander trainde zaterdagvoormiddag zelfs apart. Hoe het nu verder gaat met de verdediger bij Anderlecht, zal nog moeten blijken.