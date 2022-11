Annemiek van Vleuten gaat in laatste jaar opnieuw voor Giro, Tour én Vuelta

Wielrenster Annemiek van Vleuten wil in haar laatste seizoen opnieuw alle grote rondes rijden. De 40-jarige Nederlandse heeft in ieder geval de Giro en de Tour op haar programma staan, en is ook van plan mee te doen aan de Vuelta. De Spaanse etappekoers voor vrouwen wordt komend jaar in mei verreden en telt dan zeven in plaats van vijf ritten.

“Ik wil de Giro en de Tour volgend jaar zeker weer rijden”, zegt Van Vleuten in een uitgebreid interview met de wielerwebsite El Pelotón. “Ik ben daar al over aan het praten met mijn team en mijn coach.” De kopvrouw van de Spaanse Movistar-ploeg stopt eind volgend seizoen met wielrennen.

Van Vleuten won afgelopen zomer eerst de Giro Donne en was enkele weken daarna ook de sterkste in de Tour de France Femmes, die aansluitend aan de Tour voor mannen werd verreden. Tijdens de slotweek van de Ronde van Spanje voor mannen, in september, vond de vijfdaagse Challenge by La Vuelta plaats. Komend jaar wordt deze Spaanse vrouwenkoers naar voren gehaald op de kalender.

“Het wordt een vol blok, van Vlaanderen tot en met de Vuelta”, zegt Van Vleuten over haar planning. “En dan een blok met de Giro en de Tour.” Als wereldkampioene op de weg mag ze vrijwel alle wedstrijden in de regenboogtrui rijden.

Van Vleuten, de olympisch kampioene tijdrijden, had plannen om een poging te doen het werelduurrecord te verbeteren, maar ziet daar nu van af. “Dat vergt zo’n specifieke voorbereiding dat het mijn doelen op de weg verstoort. Ik ga het dus niet proberen. Bovendien heeft Ellen van Dijk de lat dit jaar zo hoog gelegd, dat het extreem moeilijk is om het record te verbeteren.” Van Dijk scherpte het record in mei aan tot 49,254 kilometer.