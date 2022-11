Knappe zesde plaats voor Lisa Vaelen in sprongfinale op WK turnen

Lisa Vaelen (18) is zaterdag op de zesde plaats geëindigd in de sprongfinale tijdens het WK turnen in Liverpool.

Vaelen, die zich als achtste en laatste had gekwalificeerd voor de finale, realiseerde na twee sprongen een gemiddelde van 13.733 punten (14.266 en 13.200).

Het goud ging naar de Amerikaanse Jade Carey (14.516). De olympische kampioene op de grondoefening haalde het voor haar landgenote Jordan Chiles (14.350), goed voor haar eerste wereldtitel. De Française Coline Devillard (14.166) vervolledigde het podium.

Donderdag eindigde Vaelen in Liverpool op de elfde plaats in de allroundfinale. In juli werd Vaelen op het EK in München vierde in de sprongfinale. De allroundcompetitie sloot ze er af op de vijfde stek.