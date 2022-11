Begrafenis van Nicole vindt komende zaterdag plaats in Zemst

Vrijdagochtend overleed Nicole Josy, de eeuwige metgezel van Hugo Sigal, op 76-jarige leeftijd. De afscheidsplechtigheid zal volgende week zaterdag plaatsvinden in Zemst. Volgende week is het nog mogelijk om haar een laatste groet te brengen.

Nicole leed aan de ziekte van Alzheimer, maar overleed nadat ze thuis ten val kwam. “Ik weet niet precies wat er gebeurde, maar op de tweede trede moet ze zich mistrapt hebben. Ze viel achterover, op de stenen vloer. Ik hoorde de klap, en toen ik me omkeerde, wist ik meteen hoe ernstig het was”, vertelde haar man Hugo gisteravond.

De uitvaart gaat op 12 november om 14 uur door in het crematorium Daelhof. Er wordt gevraagd om geen bloemen of kransen mee te brengen. Wie Nicole nog wil groeten, kan dat op vrijdag 11 november van 15 tot 17 uur in het gemeentehuis van Wemmel. Daar werd Nicole geboren. Ze was er ook ereburger.