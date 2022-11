Matthias Casse opnieuw nummer één van de wereld dankzij finaleplaats op Grand Slam Bakoe

Zaterdagnamiddag kampt Matthias Casse om goud tegen de Iraniër Saeid Mollaei, die sinds mei van dit jaar uitkomt voor Kazachstan. Sowieso neemt hij de plaats van nummer een van de wereld bij de -81 kg over van zijn grote rivaal Tato Grigalashvili uit Georgië, die hem vorige maand in de finale van het wereldkampioenschap in Tashkent nog versloeg. Grigalashivili staat momenteel op kop met 7.496 punten. Onze landgenoot heeft 7.185 punten achter zijn naam staan, maar zilver in Bakoe levert 700 punten op en goud 1.000 punten.

Ook Gabriëlla Willems haalde zaterdag in Bakoe de finale. Zij moet het opnemen tegen de Nederlandse nummer twee van de wereld Sanne van Dijke. Bij de -73 kg vecht Abdul Umayev om brons tegen de Oezbeek Murudjon Yuldoshev.