Lisa Vaelen wordt zesde in de sprongfinale op het WK in Liverpool

De volle M&S Bank Arena in Liverpool - goed voor 6.600 zitplaatsen - was al goed opgewarmd door de gouden medaille van de Brit Giarnni Regini-Moran, toen de eerste toestelfinale voor de vrouwen begon. Daarin gaf het thuisidool Jessica Gadirova wel forfait om haar voet te sparen voor de vloerfinale van zondag. Haar invalster, eerste reserve Lihie Raz uit Israël, kwam al meteen ten val en werd laatste. Ook de Koreaanse Yeo Seojeong ging onderuit.

De 18-jarige Lisa Vaelen was donderdag al elfde geworden in de allroundfinale, maar had zich daarnaast ook als achtste geplaatst voor de finale van de sprong. Daarin leverde ze twee goede sprongen af, maar haar tweede heeft met 4.4 een te lage startwaarde om vooraan mee te spelen in een WK-finale. Ze scoorde 14.266 en 13.200, goed voor een gemiddelde van 13.733. Dat was dik twee tienden beter dan in de kwalificaties. In de finale met acht was het de zesde plaats waard. Geen Belgische die ooit beter deed op een WK op dit nummer.

Het is nu wachten op Nina Derwael. De brugfinale begint om 17.02 uur. Derwael komst in actie als zesde van de acht finalistes.