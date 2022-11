Wat een nummer! Veldritsensatie Fem van Empel is Europees kampioene na heuse inhaalrace in Namen

Fem van Empel heeft zich zaterdagnamiddag in Namen tot Europees kampioene veldrijden bij de vrouwen gekroond. De 20-jarige Nederlandse kende op het parcours in Namen nochtans pech tijdens de tweede ronde. Ze moest aan een inhaalrace beginnen en deed dat met verve. Haar landgenote Ceylin Alvarado en de Hongaarse Kata Blanka Vas vervolledigen het podium.

Bij de eerste passage aan de finish zat Fem van Empel al perfect op schema: ze kwam als eerste over de streep, met Kata Blanka Vas in haar wiel. Maar tijdens de tweede ronde zagen we Van Empel plots al lopend op het parcours met de fiets op de schouder en in tegengestelde richting. De jonge Nederlandse had materiaalpech als ze net voorbij de materiaalpost was en besliste dan maar terug te lopen.

Van Empel verloor daarmee een dikke halve minuut, maar had wel nog tijd om aan een heuse inhaalrace te beginnen. Ondertussen vormden Denise Betsema, Ceylin Alvarado en Kata Blanka Vas het trio voorin.

Tijdens de vierde ronde kwam Fem van Empel alweer aansluiten na een waanzinnige inhaalrace. De 20-jarige Nederlandse deed eerst Betsema en Vas pijn, op het einde van de voorlaatste ronde moest ook de nochtans sterke Alvarado zich gewonnen geven.

Wat een seizoen voor Van Empel, die al vier wereldbekercrossen op haar naam schreef. In totaal won ze nu al acht keer dit seizoen. Pas begin deze week besliste ze samen met haar ploeg Pauwels Sauzen - Bingoal om alleen nog maar veldritten in de elitecategorie te rijden.