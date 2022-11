Scholen kunnen nog amper zwemlessen betalen: “Leren zwemmen is stilaan iets voor de elite geworden”

“Leren zwemmen is stilaan iets voor de elite, enkel voor wie het kan betalen.” Experts trekken aan de alarmbel over de staat van de zwemlessen op school. Iedereen bevestigt de roofbouw die de voorbije jaren is gepleegd op het aantal schoolse zwemuurtjes. En daar zijn nu de corona- en energiecrisis bovenop gekomen. “Een kind dat niet gebasket heeft op school is misschien spijtig, maar dit gaat wel over hun veiligheid”, zegt lerarenopleidster Tine Sleurs.