Rebel Wilson en vriendin Ramona Agruma zijn verloofd

Pas zeven maanden geleden leerde Hollywoodactrice Rebel Wilson (42) haar huidige vriendin Ramona Agruma kennen. Maar de liefde is zo groot dat er intussen al sprake is van een verloving

Het koppel maakte het nieuws over hun verloving bekend tijdens een halloweenfeest. Om de volgende stap in hun relatie wat officiëler te maken werden er ook diamanten ringen uitgewisseld. Blijkbaar hebben de dames al enkele weken eerder beslist om zich te verloven.

Het is op persoonlijke vlak een druk jaar voor Wilson. Afgelopen juni vertelde ze openhartig op Instagram dat ze lesbisch was. Ramona is ook de eerste vrouw waarmee ze een relatie heeft. Het klonk lange tijd dat ze zocht naar een Disneyprins, “maar wellicht had ik altijd al een prinses nodig.”

Haar coming out was het gevolg van een Australische tabloid die er mee dreigde te onthullen dat ze lesbisch was.