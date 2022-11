Gouden Loena! Kunstschaatsster Loena Hendrickx wint op verjaardag haar allereerste Grand Prix in Frankrijk na ware demonstratie

Kunstschaatster Loena Hendrickx heeft de ISU Grand Prix in Angers gewonnen. Nadat ze vrijdag al een fantastische korte kür neergezet had met 72.75 punten, gaf ze de eindzege niet meer weg op de slotdag in de vrije kür. Ook die vrije kür won ze met overwicht. Het is voor Hendrickx haar allereerste GP-zege ooit. En dat op haar 23ste verjaardag.