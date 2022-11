Emiel Verstrynge kan Europese titel bij de beloften amper geloven: “Het dringt nog niet echt door”

Wat een heerlijk nummer van Emiel Verstrynge: onze 20-jarige landgenoot ging op en over de Nederlander Pim Ronhaar en snelde zo naar het goud op het EK veldrijden in Namen. “In het begin reed ik met een goed gevoel rond, maar nu niet om te zeggen dat ik zou winnen.”

Een volledig Belgisch podium kregen we te zien in Namen: Verstrynge op 1, Nys op 2, Meeussen op 3. Verstrynge schoot dus de hoofdvogel af, en daar was hij uiteraard enorm blij mee. “Het dringt nog niet door dat ik hier gewonnen heb”, aldus de Belg. “Er is een trui verbonden aan deze overwinning, dus dit is volgens mij mijn grootste overwinning tot nu toe. In het begin reed ik wel rond met een goed gevoel, maar nu niet om te zeggen dat ik hier zou winnen.”

De situatie zag er dan ook niet uitstekend uit: de Nederlander Pim Ronhaar had een flinke voorsprong beet, maar Verstrynge had een knap inhaalmoeuvre in petto. “Naarmate de koers vorderde voelde ik dat het er inzat. Ik hoorde dat ik dichter kwam, en dat geeft vleugels. Het is één ding om er dan bij te komen, maar om er dan nog over te gaan: dat geeft echt vleugels.”

“Dit betekent echt enorm veel”, ging Verstrynge verder. Het is altijd al goed geweest, maar nog nooit super. Nu heb ik die Europese trui, fantastisch. De wereldtop was hier aanwezig, en ik heb ze geklopt. Het dringt echt nog niet goed door. Ik werd eerder al Belgisch kampioen, maar dat is enkel tegen landgenoten. Op een dag als vandaag moet het allemaal meezitten, en dat was hier ook het geval.”