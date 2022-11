Thibau Nys is op EK opnieuw de pechvogel van de dag: “Veel meer kon ik niet doen. Ik ben heel trots op mezelf”

Een tweede plaats op het EK bij de beloften op enkele seconden van de winnaar. Dat was het harde verdict voor topfavoriet Thibau Nys na een hele wedstrijd in de achtervolging na een lekke band. “Ik had het perfecte gevoel. Zonder die lekke band zat er veel meer in”, vertelde Thibay Nys in een eerste reactie.

Thibau Nys begon bijzonder sterk aan de koers op de Citadel van Namen. Al in de eerste ronde reed hij samen met latere winnaar Emiel Verstrynge weg, maar dan kwamen de kwelgeesten der materiaalpech weer opduiken. Nys Jr. reed lek in de tweede ronde op een zeer ongelukkige plaats en verloor zo meer dan een halve minuut. Zijn koers leek lange tijd over, maar knokte zich zelfs nog bijna naar winst na een geweldige slotronde.

“Ik heb gedaan wat ik kon doen”, vertelde een ontgoochelde Nys. “Ik opende de wedstrijd sterk samen met Emiel en we namen de koers in handen, precies zoals het moest. Maar dan reed ik lek in het begin van de tweede ronde en was het een heel lange weg tot aan de materiaalpost. Ik verlies daar dertig seconden en ik finish op zes, dan kon ik niet veel meer doen.”

Teleurstelling

Ondanks die grote achterstand bleef Nys de hele tijd knokken en in zijn kansen geloven: “Absoluut, het was mentaal niet gemakkelijk maar ik bleef hopen dat het nog kon. Ik ben heel trots op mezelf.”

Het viel op hoe matuur de jonge Nys met de gemiste kans omging: “Ik ben helemaal niet kwaad, alleen teleurgesteld. Ik had het perfecte gevoel. Zonder die lekke band zat er veel meer in, maar ik kan mezelf niets verwijten.” De Europese titel ontglipt Nys zo, al wil hij nog niet aan revanche denken: “Ik denk nog helemaal niet aan het WK. Ik ga gewoon proberen deze vorm vast te houden en dan zijn er mooie dingen op komst.”