Duo dat bestelwagen in Valkenswaard stal in Lommel in boeien geslagen

Op de Binnensingel is vrijdagnamiddag een duo in de boeien geslagen dat even daarvoor in het Nederlandse Valkenswaard een bestelwagen stal. De verdachten wachten nu in een Belgische cel tot ze aan Nederland worden uitgeleverd.

Vrijdag waren klanten van de winkels op de Binnensingel getuigen van een arrestatie van twee dieven. De twee waren in Valkenswaard weggereden met een bestelwagen van een koerierbedrijf. Wat de dieven niet wisten, was dat een anonieme wagen van de Nederlandse politie hun snel op het spoor was en ze achtervolgd werden. Via de radio werden de collega’s uit Lommel op de hoogte gebracht toen de bestelwagen de grens overstak.

Vastgereden

De agenten in de anonieme wagen kon de bestelwagen vastzetten aan de parking van een kledingwinkel. Ploegen van de Belgische politie kwamen ter plaatse voor versterking. De verdachten werden in de boeien geslagen en meegenomen naar het politiekantoor in Lommel. Omdat de feiten in Nederland gebeurden, worden de dieven uitgeleverd. In afwachting van hun overbrenging, zitten de dieven vast in een Belgische cel. mm