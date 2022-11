Neeroeterse fietsenwinkel voor tweede keer in jaar doelwit dieven: ”Dief had zelfde kleren aan als vorig keer”

Zaterdagochtend is ingebroken bij Jorikx Bikes op de Rotemerlaan in Neeroeteren. De dieven namen twee fietsen mee. Uit de camerabeelden blijkt dat een dief de winkel al kende. “Het is dezelfde man die in februari al eens wat fietsen stal. Hij had zelfs dezelfde kleren aan,” vertelt de zaakvoerder.

Zaterdag rond 5.45 uur schoot het alarm van de winkel langs de Rotemerlaan in werking. Minstens twee mannen hadden een raam geforceerd om in de winkel te geraken. “Het rookalarm trad meteen in werking. Wijzelf, de politie en de beveiligingsfirma werden meteen op de hoogte gebracht. Binnen de 10 minuten was de politie er al. Maar de vogels waren vliegen. Samen met twee duurdere fietsen: een koersfiets en een mountainbike”, vertelt de zaakvoerder. De buit is ongeveer 7.000 euro waard.

Camera

Het is al de tweede keer dit jaar dat er in de fietsenwinkel wordt ingebroken. “In februari was de buit nog groter. De daders van toen werden niet gevat. En het straffe is; een van de inbrekers toen was er deze keer ook bij. Dat kan je duidelijk zien op de camerabeelden. Het is een smalle lange persoon die dezelfde kleren droeg dan in februari.”

Via de sociale media doet de fietsenhandelaar nu een oproep tot getuigen om zo hopelijk de daders te vinden. De politie Maasland spoort de daders ook op.