Zeker 80 Rohingya-vluchtelingen opgepakt in Myanmar terwijl ze land wilden ontvluchten

De Rohingya’s zijn een moslimminderheid uit de staat Rakhine, in het westen van Myanmar. Ze worden door het grotendeels boeddhistische land beschouwd als illegale vreemdelingen – ook al leven velen er al generaties lang – en worden gediscrimineerd.

De 80 Rohingya’s die wilden vluchten, werden opgepakt in de deelstaat Mon, waar ze zich verborgen hielden in de buurt van een rubberfabriek, nadat ze door mensensmokkelaars waren achtergelaten. Er waren ook vrouwen en kinderen bij de groep.

Volgens een bron loopt er een onderzoek naar de zaak. De Rohingya riskeren een gevangenisstraf van twee jaar.

De gewelddadige vervolging van Rohingya’s in 2017 heeft ongeveer 750.000 mensen verdreven richting Bangladesh. De meesten van hen verblijven vijf jaar later nog altijd in kampen in mensonwaardige omstandigheden.