Helikopter met zeven inzittenden vermist in Italië

In het zuiden van Italië is een helikopter met zeven inzittenden vermist. Het toestel verdween zaterdag plots van de radar.

Reddingswerkers zoeken de helikopter in de regio Apricena, in de buurt van Foggia (Puglia), zegt de brandweer op Twitter. Er is ook een militaire helikopter bij de zoektocht betrokken.

Het gaat om een helikopter van een privébedrijf van het type A109. Volgens het Italiaanse persbureau Ansa waren er vijf passagiers en twee bemanningsleden aan boord. Het toestal was zaterdagochtend opgestegen vanop de Tremitische Eilanden, een Italiaanse archipel in de Adriatische Zee.