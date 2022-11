Winkeluitbaatster overvallen in Rotem

Dilsen-Stokkem

Op de Hoogbaan in Rotem is zaterdagochtend een winkeluitbaatster overvallen. De vrouw werd rond 8.45 uur bedreigd met een mes toen ze buiten stond. De verdachte liep daarna de winkel in om even later zonder buit te voet te vertrekken.

De politie ging ter plaatse. Bij een patrouille signaleerden de agenten een man die leek op hoe het slachtoffer de overvaller had beschreven. De man werd in de boeien geslagen een meegenomen naar het politiekantoor. mm