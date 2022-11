Waarom Dimitri Van den Bergh zondag voor het eerst dit jaar kwalificaties moet spelen (en die meteen belangrijk zijn)

Kwalificaties spelen en Dimitri Van den Bergh, het was tot nu toe geen noodzaak. Onze landgenoot plaatste zich immers altijd rechtstreeks voor de grote toernooien (de ‘majors’) door zijn vaste stek in de top zestien van de wereld en was er ook op de manches van de European Tour standaard bij vanwege zijn uitstekende prestaties. En op de Players Championships (de ‘vloertoernooien’) ben je als profdarter (128 in totaal die een ‘tour card’ hebben) sowieso geplaatst.

Maar zondag moet Van den Bergh wel aan de bak tijdens een kwalificatietoernooi, meer bepaald voor de Grand Slam of Darts. Dat is een van de meest prestigieuze toernooien van het jaar.

De deelnemers worden bepaald puur op basis van prestaties. De finalisten van de majors (van WK tot World Matchplay en World Grand Prix) zijn er sowieso bij. Die lijst wordt aangevuld met de beste spelers van de European Tour en/of Players Championships, tot er zestien darters op deze manier geplaatst zijn. Daarbij komen acht darters via ‘nevencompetities’, zoals de Women’s Series en de Challenge Tour. En tot slot zijn er nog acht plekken te winnen via een kwalificatietoernooi.

Daaraan moet Van den Bergh zondag dus deelnemen om aanspraak te maken op een ticket voor de Grand Slam of Darts, die plaatsvindt in Wolverhampton. Het is niet meteen ‘van moeten’ voor de Belgische nummer één, maar hij liet in eerdere interviews al enkele keren verstaan dat hij er op dit toptoernooi heel graag wil bij zijn. Toen hij in de halve finale van de World Matchplay verloor van Michael van Gerwen, zei hij nog: “Ik sta hier op drie legs van kwalificatie voor de Grand Slam. Daar denk ik nu ook aan.”

Van den Bergh heeft ook wel wat te verdedigen op de Grand Slam of Darts. In 2020 - zijn voorlopig laatste deelname aan de Grand Slam, want door een coronabesmetting miste hij de editie in 2021 - haalde hij daar de halve finales, een resultaat dat nu verdwijnt van zijn totaal op de wereldranglijst. Niet dat hij plots uit de top zestien gaat zakken, maar de spelers die tegen die top zestien aanleunen zouden wel een stukje dichter bij ‘The DreamMaker’ kunnen komen. Van de zes spelers achter Van den Bergh, momenteel dertiende van de wereld, zijn er al vier zeker van deelname. En qua vorm is het momenteel wat zoekende voor de Belg. Hij gooide sterk op het EK ondanks een exit in ronde twee, maar kon in de laatste twee Players Championships geen verre run maken met een tweede en eerste ronde. Ook daarvoor waren zijn vloertoernooien niet altijd succesvol.

De Grand Slam of Darts vindt plaats van 12 tot 20 november. Gerwyn Price is de titelverdediger. Voor de winnaar is er 150.000 pond weggelegd. Er wordt eerst een groepsfase afgewerkt, met acht groepen van vier darters. De beste twee stoten door naar de 1/8ste finales.