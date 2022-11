Indrukwekkend Halloweenkostuum van Heidi Klum was geen lachertje: “Zo claustrofobisch”

De foto’s van Heidi Klum (49) verkleed als regenworm zijn inmiddels al een paar keer de wereld rondgegaan. Maar het voormalige topmodel voelde zich wel “nogal claustrofobisch” in haar Halloweenkostuum, gaf ze inmiddels toe in Amerikaanse media.

Het model had zich voor de feestdag in een volledig afgesloten pak gewurmd. “Ik werd zo claustrofobisch daarbinnen. Het was niet iets dat je zomaar uit kon trekken, zelfs al wilde ik mezelf eruit los scheuren”, aldus Klum. “Alleen om m’n gezicht vrij te krijgen, moest er al een speciaal goedje op worden gesmeerd. Het was me wat.”

Zelfs op het feestje bleef de Duitse nog een tijdje in haar pak zitten, al duurde dat niet lang. “Eerst danste ik nog als worm, maar toen dacht ik: ‘Dit trek ik niet meer’. Dus toen ben ik ontwormd, en was het nog even gezellig.”

© Evan Agostini/Invision/AP

© Evan Agostini/Invision/AP