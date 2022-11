“Al minstens 314 doden bij demonstraties in Iran”

Onder de 314 doden zijn er volgens HRANA zeker 47 minderjarigen. Er werden ook 38 ordetroepen gedood. Daarnaast zijn ook nog eens meer dan 14.000 mensen aangehouden, stelt de in New York gebaseerde organisatie. In 136 steden in het land wordt geprotesteerd.

De massale demonstraties in Iran begonnen in september na de dood van Mahsa Amini. De 22-jarige vrouw stierf nadat ze door de zedenpolitie was opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet droeg volgens de regels van het streng islamitische regime.