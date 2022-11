Volledig Belgisch podium! Emiel Verstrynge wint EK bij de beloften na geweldige wedstrijd, inhaalmanoeuvre Thibau Nys na materiaalpech komt net te laat

Emiel Verstrynge heeft op de Citadel van Namen de Europese titel bij de beloften veroverd. Hij kwam over de streep met een kleine voorsprong op Thibau Nys, die na een koers vol pech toch nog naar zilver reed. Witse Meeussen maakte het Belgische feestje compleet met brons. De hele race lang leek Nederlander Pim Ronhaar op weg naar de zege, maar hij kraakte in de slotronde.

Het EK bij de beloften stond gepland als een duel tussen Nederland en België en dat werd het ook. Nagenoeg alle renners van de Lage Landen startten sterk onder een stralende zon.

Topfavoriet Thibau Nys ging als een acrobaat te keer op de eerste passage aan de schuine kant en enkel Emiel Verstrynge kon mee. Pim Ronhaar, Witse Meeussen en Tibor del Grosso kwamen door op zes seconden. Wereldkampioen Joran Wyseure kende een mindere dag en verzeilde na één ronde al in de achterhoede.

Balen voor Nys

Een topstart voor Nys werd echter gevolgd door pech in de tweede ronde: door een lekke band op een slecht moment moest hij te voet de Citadel oplopen. Het was nog ver naar de materiaalpost en de zoon van de Kannibaal van Baal verloor meer dan een halve minuut. Voorin kwamen de drie achtervolgers bij Verstrynge en zo zaten twee Belgen en twee Noorderburen voorin.

Ronhaar merkte dat zijn grootste rivaal - en in normale crossen ploegmakker bij Baloise Trek Lions - achterop zat er trok stevig door. Belgisch kampioen Verstrynge en Meeussen deden wat ze konden, maar hadden geen antwoord klaar. Als een speer reed de Nederlander seconde per seconde verder weg. In een mum van tijd bedroeg de kloof 15 seconden op de drie achtervolgers.

Pim Ronhaar. — © BELGA

Maar de Belgen gaven zich nog niet gewonnen. Witse Meeussen zette enkele sterke passages neer en kwam tot op zes seconden, maar ging dan over de kop in een afdaling. In de achtergrond gaf ook Nys zich nog niet gewonnen voor de podiumplaatsen. Na opnieuw een knappe schuine strook reed hij naar het groepje Meeussen toe. Met nog drie ronden te gaan bedroeg het verschil 20 seconden. Plots was alles weer mogelijk.

Nys nam alle risico’s om Ronhaar nog bij te benen en zo liep de kloof terug tot twaalf seconden in de vijfde ronde, maar hij moest dat al snel bekopen met iets te veel foutjes. Verstrynge kwam zo alleen op de tweede plek te zitten.

Knotsgekke slotfase

In de voorlaatste ronde plooide alles plots als een accordeon in mekaar. Verstrynge had aan de laatste passage nog amper vijf secondjes achterstand. Even later reed ook Nys zijn metgezellen los. Met nog een halve ronde te gaan kwam Verstrynge aansluiten bij Ronhaar. We kregen in de slotronde alsnog een razend spannend duel voor de Europese titel.

Thibau Nys. — © BELGA

Verstrynge ging erop en erover, maar dan kwam ook Nys plots opduiken. Hij reed een fantastische schuine kant en reed naar Verstrynge toe. Ronhaar zag het licht uitgaan en viel naast het podium.

Nys kwam nog zeer dicht, maar Verstrynge hield het vol. Na de Belgische titel verovert hij nu ook de Europese kampioenetrui. Nys werd na een achtervolgingsrace nog bijzonder knap tweede op enkele seconden, Meeussen vervolledigde het Belgische podium.

Een volledig Belgisch podium op het EK! Verstrynge mocht met het goud pronken. — © BELGA

