Voertuig in lichterlaaie langs autosnelweg in Tongeren

Op de afrit van de E313 in Tongeren is zaterdagmiddag een auto uitgebrand. De bestuurder - die richting Hasselt reed - had even daarvoor een verdachte brandgeur gemerkt. In zijn achteruitkijkspiegels zag hij dat er vlammen onder zijn auto uitkwamen. De man kon zijn Mercedes nog tot op de serviceparking rijden om dan zichzelf in veiligheid te brengen en de hulpdiensten te verwittigen. De brandweerpost Hoeselt kwam ter plaatse en kon enkel nog nablussen. De auto is total loss. Er was geen verkeershinder op de autosnelwag. mm

