Minstens één dode nadat tornado door Amerikaanse staat trekt, ook koeien moeten vluchten voor gevaarlijke windhoos

Een enorme tornado-cluster trok vrijdag door verschillende Amerikaanse staten. Volgens weerexperten zou de cluster zijn ontstaan door het plotse warme weer. Negen tornado’s hebben enorme schade aangericht in Texas, nog vier andere windhozen trokken door Arkansas. Bij een enkele tornado in Oklahoma viel één dode. Op videobeelden is te zien hoe zelfs koeien proberen te ontsnappen aan een windhoos.