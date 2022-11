Zuhal Demir wil huisverbod controleren met nieuwe intelligente enkelbanden, maar waar blijven die?

De voorbije drie jaar zijn 800 tijdelijke huisverboden opgelegd waarbij daders (vaak ex-partners) tijdelijke de woning van hun partner of ex-partner niet meer mogen betreden. Alleen is het vaak moeilijk om de maatregel te controleren en wordt de verantwoordelijkheid vaak bij het slachtoffer zelf gelegd omdat zij/hij meestal zelf de politie moet bellen als er zich weer een incident voordoet. Daarom wil minister Demir gebruikmaken van een enkelband met gps-tracker.

Een initiatief dat in het buitenland zijn nut al bewezen heeft. Pascale Franck, coördinator van het Family Justice Center in Antwerpen, waar slachtoffers van intrafamiliaal geweld terechtkunnen voor hulp, vindt het zeker in geval van intieme terreur nuttig. Dat is een ernstige vorm van partnergeweld die gekenmerkt wordt door een patroon van controle en dwang maar kan zich ook uiten in het isoleren, vernederen en intimideren van de partner tot ernstig fysiek en seksueel geweld.

Aanbesteding

In juridische kringen worden wel vragen gesteld bij de haalbaarheid. Omdat het extra geld zal kosten. En omdat een nieuwe lading moderne enkelbanden op zich laat wachten. Na de zesde staatshervorming werd Vlaanderen bevoegd voor het elektronisch toezicht. Er waren nieuwe enkelbanden nodig, maar de procedure om ze te bestellen, die werd opgestart in 2014, werd een processie van Echternach. Zuhal Demir zette in 2021 de aanbestedingsprocedure van haar voorganger stop en begon met een schone lei.

“De aanbesteding die nu loopt is in functie van het dagcijfer (aantal enkelbanden die in omloop zijn) plus een reserve van enkele honderden stuks. Maar dat kan snel aangepast worden. Het gaat om een dynamisch bestek”, zegt Andy Pieters, woordvoerder van minister Demir.

1.600 onder elektronisch toezicht

Momenteel zitten in Vlaanderen 33.000 mensen een alternatieve straf uit. Zo’n 1.600 daarvan dragen een enkelband. Maar Vlaanderen heeft, in tegenstelling tot in Wallonië, nooit met een tekort aan enkelbanden te maken gekregen. Want in tussentijd werden nieuwere enkelbanden besteld via bestaande contracten in Israël om stijgingen tijdens de coronaperiode op te vangen.

Vanaf wanneer de huisverboden gecontroleerd kunnen worden met zo’n enkelband met gps-tracking, staat nog niet vast. “De wetgeving moet er wellicht niet voor gewijzigd worden. Maar om rechters de mogelijkheid te bieden om het dragen van zo een enkelband op te leggen om een huisverbod te kunnen controleren, moeten er eerst wel federale omzendbrieven komen”, zegt Pieters nog.

De gunning voor de nieuwe hoogtechnologische enkelbanden, zo vernemen we intussen, is voor het voorjaar van 2023 voorzien. De eerste leveringen worden in het najaar verwacht.