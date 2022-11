“Aanval met brandbommen op asielcentrum in Dover was ingegeven door extreemrechts terrorisme”

De aanval met brandbommen op een onthaalcentrum voor migranten in het Britse Dover was ingegeven door een “extreemrechtse terroristische ideologie”. Dat zegt de Britse politie, meldt de BBC.

De 66-jarige Andrew Leak gooide vorige zondag een drietal brandbommen naar een centrum voor migranten in Dover. Hij werd later dood teruggevonden in zijn wagen en zou zich van het leven hebben beroofd.

Volgens de contraterrorisme-eenheid van de politie was de aanval gemotiveerd door extreemrechts terrorisme. Dat concludeert de politie nadat verschillende getuigen zijn ondervraagd, en er zou bewijs voor zijn gevonden op computers van de man. Ook de mentale gezondheid van de dader zou een rol hebben gespeeld, verklaart het hoofd van de antiterrorismebrigade van de Britse politie in een persbericht.

Nog volgens de politie handelde de man naar alle waarschijnlijkheid alleen, en is er geen reden om aan te nemen dat er een bredere dreiging is. Bij de aanval raakten twee agenten lichtgewond, 700 migranten moesten tijdelijk op een andere plaats worden opgevangen.