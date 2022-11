Schilderij Van Gogh in Rome niet beschadigd na soepaanval

Het schilderij ‘De Zaaier’ van de Nederlandse schilder Vincent van Gogh is niet beschadigd geraakt toen het vrijdag in Rome met soep werd beklad door klimaatactivisten. De lijst liep wel lichte schade op, meldt het Kröller-Müller Museum.

De Zaaier hangt als bruikleen van het Kröller-Müller Museum in Palazzo Bonaparte in Rome, als onderdeel van een Van Gogh-tentoonstelling. Naar verwachting zal het schilderij maandag weer op zaal te zien zijn.

Het werk werd vrijdag beklad door vier klimaatactivisten van ‘Ultima Generazione’, een Italiaanse tak van Extinction Rebellion. Nadien lijmden ze zich met hun handen tegen de muur. Onmiddellijk na de actie greep de beveiliging van het museum in en sloot ze de tentoonstellingszalen. Volgens het Italiaanse persbureau Ansa lijmden activisten van diezelfde groep zich eerder al aan een schilderij van Sandro Botticelli.

‘De Zonnebloemen’, een ander werk van Vincent van Gogh, was onlangs in Londen het doelwit van een klimaatactie van ‘Just Stop Oil’. Dat schilderij werd met tomatensoep beklad. In Nederland was ‘Meisje met de parel’ van Johannes Vermeer onlangs het doelwit van een klimaatactie.