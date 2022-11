“Wereldrecord!”: Spaanse politie neemt 32 ton cannabis in beslag

De Spaanse politie heeft de afgelopen weken 32 ton cannabis in beslag genomen tijdens een operatie in verschillende grote steden in het land. Volgens de speurders gaat het om de grootste hoeveelheid ooit wereldwijd. Er werden twintig mensen gearresteerd.

De operatie – ‘Jardines’ of ‘tuinen’ genaamd – vond onder meer plaats in Toledo en Valencia. De drugs werden door trafikanten gestockeerd in afwachting van transport naar andere Spaanse regio’s, maar ook voor export – voornamelijk naar Zwitserland, Nederland, Duitsland en ook België, aldus de Spaanse politie.

In totaal werd 32 ton cannabis in beslag genomen, wat overeenkomt met de productie van ongeveer 1,1 miljoen planten. In totaal zijn twintig personen tussen de 20 en 59 jaar oud opgepakt. Het gaat om negen mannen en elf vrouwen. De organisatie waar ze deel van uitmaakten zou hebben ingestaan voor de productie en distributie van de drugs.